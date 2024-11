Tarifs douaniers de Donald Trump

«Pourquoi fait-il ça? Parce qu'il veut vous amener à faire des concessions rapidement, que lui va capturer puis prendre à son avantage et pour lequel il ne vous donnera rien en retour. Et ensuite, il va vous négocier jusqu'à l'os. Alors moi, je suis un petit peu étonné de voir à quel point les gens courent dans toutes les directions. On devrait rester calme et on devrait prendre le temps de bien identifier nos intérêts et s'assurer qu'on négocie en tandem avec le gouvernement fédéral et que le Québec soit à la table. C'est comme ça qu'on devrait l'aborder.»