Le maire de Repentigny veut que ça avance

«La ministre, depuis le mois de mai, a un rapport de l'ARTM, qui a travaillé avec les municipalités montréalaises de Montréal, et le gouvernement a été unanime sur le tracé qui était à faire. Alors maintenant, il manque 25 millions pour l'analyse d'avant-projet pour finaliser quelques aspects financiers, mais tout est prêt. On attend que le "Go" du gouvernement. Et malheureusement, depuis six mois, ça tarde. Chaque mois qui passe, c'est des millions qu'on perd. La congestion routière, c'est 6 milliards que ça coûte dans le Grand Montréal, 10 milliards que ça va coûter en 2030, on n'a plus le luxe de l'attendre.»