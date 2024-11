L'obsession du sommeil

«Il y en a une centaine de maladies du sommeil différentes et il y a un grand pan qui reste sans vraiment d'attache précises. L'insomnie, c'est le trouble du sommeil le plus fréquent dans la population. C'est, tôt ou tard, presque un tiers des gens qui vont en souffrir. Et de façon chronique, c'est 10 à 15 % de la population. Ces gens-là, ils tombent dans une espèce de no man's land. Les thérapies les plus efficaces, qui sont des thérapies comportementales, ne sont pas remboursées. Ce sont des psychologues qui donnent ça. Puis qu'est-ce qu'on fait? On leur prescrit des somnifères. C'est ça le problème en fait, avec l'insomnie notamment.»