Revers contre le Club de l'Utah

«Je pense qu'on a 35 tirs ratés ou bloqués. Je pense qu'on n'est pas une équipe qui, en général, amène beaucoup de volume (de tirs), mais il faut en amener plus. C'est sûr que ça fait une différence dans la game quand tu as plus de lancers. Ça c'est sûr. Mais on s'est bien battus. On a 43 mises en échec. Les punitions l'une après l'autre en première période, ça a été dur. On les a bien tuées, mais on avait quand même un bon début. Tu perds du momentum.»