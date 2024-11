Première femme chancelière de l'UQAM

«Oui, parfois ça me choque. Je regarde l'École des sciences de la gestion, c'est une véritable réussite. On fait de la formation de court terme, on fait de la formation en profondeur en allant vers les doctorats, la recherche, etc. On a développé des programmes, entre autres de gestion de projets, par exemple, ce qui n'existait pas dans les autres universités. L'Université du Québec à Montréal et ses étudiants, qui sont un petit peu turbulents, remettent en question certaines idées acquises. Mais c'est normal. Si à 20 ans, on ne veut pas faire la révolution, on ne la fera pas à 50 ans. Puis à 20 ans, on peut brasser la cage, peut-être un peu plus.»