Marche anticapitaliste et propalestinienne

«Montréal, ça ne peut pas devenir une ville où on peut faire de la casse quand on manifeste et qu'il y ait plus ou moins de conséquences. Je vois un double standard, dans cette manifestation où ces fauteurs de troubles ont été traités, par rapport aux manifestants du pont Jacques-Cartier. Ceux qui ont grimpé le pont ont fait suer beaucoup d'automobilistes et ils se sont retrouvés en prison pendant deux semaines. [Vendredi] on a arrêté trois personnes et elles ne sont même pas en prison. Allô? C'est quoi cette espèce de double standard dans la façon d'appliquer les lois? Je comprends que monsieur Legault soit en beau fusil de chasse.»