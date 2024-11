Table ronde hockey

Rien de tel qu'une bonne table ronde de hockey le lundi soir pour bien commencer la semaine.

Pour l'occasion, l'animateur Mario Langlois accueille deux invités:

Stéphane Waite, l'ancien entraîneur des gardiens des Canadiens et analyste au 98.5 FM et à RDS.

Jean-François Chaumont, journaliste au LNH.com

-Avec quatre matchs cette semaine, les Canadiens ont-ils la pression des résultats?

Stéphane Waite: «Ils ont la pression de bien jouer»

-Va-t-il avoir de l'imputabilité envers les joueurs?

Jean-François Chaumont: «Samedi dans le vestiaire, après la défaite, Slafkovsky, honnêtement, je sentais un jeune homme de 20 ans un peu ébranlé.»

Les inquiétudes liées à la relance

Jean-François Chaumont: «Kirby Dach qui revenait au jeu, c'était une grande portion de l'équation pour la relance. Pour l'instant, on ne le voit pas. Alex Newhook ne s'établit pas non plus comme un joueur que tu peux être persuadé que c'est un Top-6 au niveau de la Ligue nationale et Juraj Slafkovsky a une troisième saison difficile, en montagnes russes.»

Stéphane Waite: «Il y a trop de joueurs qui ne sont pas dans la bonne chaise à l'avant. Jake Evans n'est pas un deuxième centre et même lui le sait. [...] Et Newhook, ce n'est pas un Top-6. Personne ne va me convaincre que Newhook est un Top-6 et il joue sur le Top-6 depuis le début de l'année. C'est un joueur de troisième trio pour moi.»

Mario Langlois: «Donc, l'Avalanche l'avait dans la bonne chaise...»