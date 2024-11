Le Canada sous les 2% des dépenses militaires

La réunion de l’OTAN prend fin aujourd’hui à Montréal, réunion qui a fait couler beaucoup d'encre depuis vendredi et les événements violents qui y sont rattachés.

Le Canada est de plus en plus dans l’embarras, parce qu’il ne consacre pas 2 % de son PIB aux dépenses militaires. Et tout indique que la future administration Trump n’aura pas beaucoup de patience à ce sujet, malgré les assurances de Justin Trudeau.

Écoutez l'animateur Philippe Cantin en discuter avec le sénateur conservateur Claude Carignan, qui assiste aux délibérations.

«On sent que cette pression (des Américains) est constante. Je pense que les alliés de l'OTAN veulent que le gouvernement canadien fasse sa part, mais également qu'il livre que ce qu'il dit», note le sénateur Carignan.

«Donc, je pense qu'ils sont un petit peu tannés des belles paroles et ils veulent des choses concrètes sur le terrain. On le sent quand on parle aux gens de la délégation américaine, mais aussi les autres. Sur 32 pays membres de l'OTAN, il y en a neuf actuellement qui n'ont pas le 2 % et la plupart ont un plan pour l'atteindre. Mais celui du Canada bat un peu de l'aile, si on peut dire.»