«On en est quand même à 22 % de jeunes médicamentés. Ça, je trouve ça énorme. Est-ce qu'au Québec, on n'aurait pas une mentalité, consciemment ou inconsciemment, différente d'ailleurs, où on ne traite pas un trouble, mais on cherche à traiter la réussite scolaire? C'est ce qu'il faut commencer à se demander. Parce qu'à 22 % et plus, c'est certainement plus un trouble.»