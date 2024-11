Le manque d'intérêt des jeunes à la culture d'ici

«Quand je leur demandais, à main levée, qui a écouté un film québécois dans la dernière année, il n'y avait à peu près pas de main qui se levait. Quand je leur demandais s'ils écoutaient de la musique québécoise, il n'y avait à peu près pas de main non plus qui se levait.»

«Les jeunes eux-mêmes me disaient: "Je pense qu'on ne consomme pas de culture québécoise parce qu'il y a beaucoup d'immigration. On est plusieurs à venir d'ailleurs. Donc, c'est difficile pour nous de se raccrocher à la culture québécoise parce qu'on arrive avec notre culture et on est entouré de gens qui ont la même culture que nous, donc une culture qui n'est pas québécoise, qui vient d'ailleurs." Et ça m'a frappé parce que la question d'ensuite, c'était: "Qui, ici, se considère comme Québécois?" Et je vous dirais qu'il y a une personne sur dix, deux personnes sur dix qui ont levé la main dans un auditorium d'école secondaire de banlieue, à Repentigny.»

«Ils disaient ça d'une façon naïve, candide, sans aucune malice. C'était seulement un constat. Ça m'a un peu bouleversé ce matin. Je me suis dit: la pente, elle est très raide et il faut continuer de travailler pour qu'ils se sentent Québécois, puis qu'on les intègre à notre culture commune.»