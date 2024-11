Le «One-Mona-show» de Mona De Grenoble

«Souvent, il y a une Mona Radio, une Mona télé, puis il y a une Mona sur scène et j'avertis le monde d'emblée. Ceux qui sont ici sont plus trash. Sur scène, c'est le plus trash. On se fait un party, on défonce les barrières. Il n'y a pas de tabou, on se dit des crasseries pis on rit de ça ensemble. Gâtez-vous. C'est vraiment un petit parti unique qui va exister un soir seulement dans une salle avec un public où il n'y a pas de tabou. Évidemment, je ne tiendrais pas des propos comme ça à la télévision ou quoi que ce soit. J'ai quand même un peu de jugeote.»