Isabelle Éthier et Karell Émard

Le sport féminin prend de plus en plus de place dans l'univers médiatique. Et ça va continuer.

Isabelle Éthier, que l'on connaît déjà avec son balado Femme de hockey et pour sa participation aux Amateurs de sports au 98.5, et Karell Émard, ancienne joueuse de hockey et agente de joueuse, vont produire un nouveau balado dédié au sport féminin.

Écoutez-les présenter leur projet au micro de Mario Langlois et de parler de la nouvelle saison de la LPHF.

«On va dire les vraies affaires. C'est le fun de parler de plafond de verre et de records et de gens dans l'assistance, mais on veut parler plus que ça. Il faut parler du sport, oui, les matchs qui se sont passés et les matchs qui sont à venir. Il faut parler des X et des O. On veut analyser aussi les jeux. Il faut aller un peu plus loin dans la discussion», note Isabelle Éthier.

L'objectif est d'un balado par semaine et une dizaine d'épisodes.

