Engouement monstre

Le combat de boxe opposant Jake Paul, un Youtubeur, et Mike Tyson, âgé de 58 ans, a attiré plus 60 millions de spectateurs et mené à un nombre records de paris la semaine dernière.

Que faut-il en penser? Mario Langlois a posé la question à Bernard Barré, un spécialiste de la boxe et organisateur d'événements depuis des décennies.

S'il a vu le combat, Bernard Barré souligne qu'il a regardé le gala bien plus pour le combat féminin entre Katie Taylor et Amanda Serrano qui pourrait bien être le combat de l'année.

Mais pour l'intéret généré par l'affrontement Paul-Tyson, il résume ça à la plus simple expression.

«Les gens ont été curieux, curieux de voir ça. Premièrement, ça a été reporté. On sait que Tyson s'est blessé. Le combat a été reporté, donc ça gonflait, ça gonflait. Mais d'un autre côté, c'était impossible qu'on arrive avec un résultat qui aurait été intéressant. Parce qu'avec les forces en puissance, ça ne peut pas virer bien loin... Donc, c'est plate quand on regarde ça pour le résultat, mais moi je suis un gars positif.

«Moi je me dis: 'Wow, tout ce monde là était là. Puis on vu une finale d'anthologie avec Taylor et Serrano.' Puis, il y a 72 000 personnes dans le stade d'Arlington qui ont payé des prix de fous. Mais les gens qui étaient là, ils voulaient voir, oui, par curiosité, mais ils voulaient être vus.»