«On est dans une dynamique présentement où on crée de la congestion, on crée de la frustration parce qu'on a décidé qu'on ne voulait plus de voitures au centre-ville. Mais le Centre Bell, il ne se déplace pas. La place des Arts non plus. Le Palais des Congrès non plus, les tours à bureaux non plus. Et les gens continuent de venir en voiture. Le transport collectif, dans la région, il n'a pas explosé, lui. Alors tout ce qu'on est en train de faire, c'est de créer une source de frustration, de congestion au centre-ville. Et ça ne s'améliore pas parce que les chantiers ne sont pas coordonnés non plus.»