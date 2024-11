Les choses tombent en place pour les Canadiens

Au moment où les Canadiens de Montréal viennent de remporter trois de leurs quatre plus récents matchs, l'animateur Mario Langlois propose une table ronde pour faire le tour du sujet.

Les invités de Mario:

Arpon Basu, de The Athletic.com

Stéphane Waite, ancien entraîneur des gardiens de but des Canadiens et des Blackhawks et analyste au 98.5 FM et à RDS

L'amélioration de la défensive

Arpon Basu: «Depuis le match au Minnesota, je trouve qu'ils jouent un match beaucoup plus serré, beaucoup plus responsable, avec beaucoup moins d'erreurs. Le match contre Edmonton était quasiment parfait à ce niveau-là. Ils ont fait une couple d'erreurs en première période, mais après ça, les 40 dernières minutes, c'était solide. Je pense que le pire est derrière eux.»

Stéphane Waite: «La meilleure défensive, c'est quand tu joues bien dans ta zone. Oui, quand tu as la rondelle, c'est certain que ça aide. Mais pour l'avoir, il faut que tu joues bien dans ta zone. Et ça, je n'ai jamais senti que le personnel d'entraîneurs insiste autant et parle autant du mot défensive que cette saison.»

Les reflets d'un très mauvais camp préparatoire

L'influence de Martin St-Louis sur certains joueurs

On redonne une chance à Cayden Primeau?

Les choses tombent en place

Stéphane Waite: «Les choses commencent à tomber en place? Moi, je pense que c'est le contraire. C'est Martin qui commence à tomber en place. Il commence à coacher comme un vrai coach.»

Autres sujets abordés