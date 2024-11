Qu'est-ce qui fait un bon leader?

«Il y a un apprentissage que j'ai des profs que j'ai eus, de grande renommée. Il y a quelques phrases qui m'ont beaucoup marqué. La première phrase: on gère comme on est. Je pense que les grands leaders, c'est important de rester authentique. Oui, on peut s'améliorer, on peut grandir, mais changer, c'est difficile. Donc, rester qui on est, gérer comme on est. [...] Le deuxième point, c'est liberté. Liberté de penser autrement, liberté de pouvoir penser en dehors de la boîte.»