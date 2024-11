Chute des profits d'Hydro-Québec de 30%

«Je vous ramène à l'été dernier, petit clin d'oeil aux évènements de feux de forêt qu'on a eu dans le nord du Québec, on a eu un temps plus sec qu'à l'habitude pendant les deux dernières années, grosso modo. Alors, les résultats qu'on a, c'est les résultats de gestion prudente de nos stocks d'eau. On est capable de stocker de l'eau dans des réservoirs à Hydro-Québec. Alors, évidemment, les précipitations, c'est quelque chose qu'on suit de manière très, très proche et quand il se trouve qu'il y a moins de précipitations, on réduit de façon volontaire les exportations qu'on fait sur les marchés voisins de manière prudente. Donc, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on avait prévu. On est là où on pensait être en fonction de ces conditions météo qu'on a connues.»