Propos de Haroun Bouazzi

«Moi, je pense que c'est la seule chose qu'il doit faire, se rétracter et s'excuser parce que c'est un élu, on a un code de déontologie qu'on doit respecter, suivre à l'intérieur du Parlement, mais aussi, on doit le suivre et le respecter à l'extérieur du Parlement. Et il doit aussi plus que responsable parce que les gens qui nous observent, que ce soit des nouveaux arrivants, des gens qui ont des rêves, je ne veux pas aujourd'hui leur envoyer le message que leur Assemblée nationale est raciste et qu'ils ne peuvent pas atteindre le sommet de l'État et être un élu.»