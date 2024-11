Bruno Marchand au Club du dimanche

«Si tu vas juste au gré des vents, tu ne vas nulle part. Et si on n’améliore pas le transport collectif, on va tous y perdre. Alors, pourquoi y en a qui gouverne par sondage ou qui gouverne par intérêt? C'est parce que, tous les jours, tu as du monde pour expliquer qui ne comprennent pas pourquoi tu le fais. Donc le politicien dans sa nature, il attend la crise. Quand elle arrive, tout le monde comprend qu'il faut que tu agisses, sauf que ça coûte plus cher, on intervient moins bien, et il y a plus de conséquences.»