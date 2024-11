Sport d'équipe

«Donc, qu'est-ce qui fait qu'ils gagnent cinq championnats de suite? C'est parce qu'ils ont tous ces joueurs-là? Ils ont payé pour des centaines de millions de dollars? Non, c'est que le coach qui arrive, fait son job, met en place les choses et pousse l'enveloppe au maximum. Et dans l'historique du sport, ce n'est pas toujours les équipes les plus talentueuses qui gagnent. Pourquoi? Parce qu'on a généré un groupe, un état d'esprit et qu'on a maximisé ce groupe qui arrive au summum et d'arriver au bout, que ce soit de gagner la Coupe Coupe Stanley, la Coupe MLS, la NFL.»