Débordements dans les urgences

«On ne veut surtout pas que les parents sentent qu'à Sainte-Justine, on ne voie pas les enfants. On voit tous les enfants qu'on peut. Mais c'est sûr qu'on veut voir les patients les plus malades. C'est notre mandat, de voir les patients les plus malades dans un temps approprié. Mais je comprends les parents, parce qu'un enfant qui fait de la fièvre ou qui n'est pas dans son assiette normale, les parents vont être inquiets. On encourage les parents à trouver d'autres ressources, si possible. Sur notre site de web de Sainte-Justine, on a des alternatives. On a des vidéos aussi de conseils aux parents aussi qui les aident.»