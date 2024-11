Climat toxique

Dans la foulée du documentaire Alphas et des propos de l'influenceuse Marina Bastarache, Biz estime qu'un rapprochement entre hommes et femmes est plus que jamais nécessaire.

Écoutez Biz commenter la situation au micro de Philippe Cantin.

«Il y a une mouvance masculiniste qui, sous un vernis de valeurs traditionnelles, considère que la femme devrait être soumise à l'homme et ne devrait pas quitter la maison. Ça, c'est le bon vieux modèle Fred et Délima Caillou qui nous ramène dans les plus belles années de Saint-Granit. On a aussi entendu cette semaine dans un balado sur YouTube l'influenceuse québécoise Marina Bastarache affirmer sans gêne son dégoût et sa peur des hommes hétéros. (...) Disons que c'est assez frontal comme détestation», souligne-t-il.

Biz, père d'un gars de 18 ans et d'une fille de 14 ans, note que «l'égalité des sexes me préoccupe au plus au point. Je veux que mes deux enfants aient la même chance de devenir la meilleure version d'eux-mêmes.»

Il veut que sa fille «grandisse en sécurité, sans se faire harceler ni agresser, ce qui est malheureusement encore le lot de trop de femmes.»

Mais il veut aussi que son garçon «puisse devenir un homme sans qu'on voit en lui un violeur potentiel ou un mâle toxique.»