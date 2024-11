Grève chez Postes Canada

«On propose des augmentations salariales. On juge qu'elles sont justes, raisonnables, qu'elles demeurent compétitives et aussi qu'elles sont réalistes par rapport à notre capacité financière. Dans les dernières années, depuis 2018, on a perdu 3 milliards de dollars. On est dans une situation financière qui est plus difficile, donc on se doit de garder en compte ce qu'on peut offrir réalistement. Et puis, là où on diverge également, c'est comment on va implanter la flexibilité dans nos opérations. Le syndicat et nous, la société, on a le désir d'assurer le service postal pour les prochaines années, mais on diverge sur la vision de comment on va s'y rendre.»