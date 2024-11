Déraillement toxique à Longueuil

Un avis de confinement préventif a été annoncé. Qu'est-ce qu'il faut faire?

«Il faut idéalement demeurer à l'intérieur de sa maison avec les fenêtres fermées. Il y a une carte interactive sur le site web de la Ville de Longueuil qui est affichée aussi via nos différents réseaux sociaux pour savoir l'évolution de la situation.»

Cela dit, le pire semble avoir été évité.



«Oui, la situation est totalement sous contrôle. Les policiers ont vraiment sécurisé le secteur rapidement et je tiens à les remercier pour leur travail. Les policiers du Service de police de l'agglomération de Longueuil ont aussi assuré la circulation dans les rues locales parce qu'évidemment, avec la fermeture de la 116 qui permettait aux opérations des pompiers d'avoir lieu, et aussi puisque la 116 dans certaines portions était visée par le secteur de confinement. Donc vraiment, les policiers ont fait un travail exemplaire, de même que les pompiers aussi qui sont en arrosage depuis depuis le début de l'événement de ce matin parce qu'on cherche à diluer les composantes toxiques du peroxyde d'hydrogène. Donc ils ont arrosé toute la journée. Il y a eu une petite pause en fin d'après-midi, mais là ils ont ils ont repris les opérations.»

«C'est vraiment les véhicules d'urgence et les pompiers qui sont toujours qui sont toujours sur sur le terrain. On peut le remarquer même d'un petit peu plus loin, les jets d'arrosage. Parce que l'effet que ça a créé ce matin avec la fuite de peroxyde d'hydrogène, c'est un vaste nuage de fumée blanche. Et puis évidemment, on voulait contraindre aussi l'effet potentiellement sur les particules dans l'air. D'ailleurs on a surveillé l'évolution de la fumée tout au long de la journée et c'est pour ça aussi que les policiers que les pompiers ont arrosé, autant pour limiter aussi l'effet de fumée qui aurait pu se diriger dans d'autres secteurs de la ville par la suite, et même dans des villes voisines comme St-Lambert par exemple.»