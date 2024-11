Analyse du bain médiatique de Geneviève Biron

«La barre est haute quand même. Quand on dit de simplifier des messages, dans le réseau de la santé, c'est toujours un peu difficile. Puis quand on parle de gestion du réseau de la santé, vous mettez la barre très, très haute parce qu'on va parler de "performance organisationnelle", puis on va parler de "synergie", on va parler de concepts qui ne sont pas très clairs, pas très concrets. Je pense que le public de cette tournée-là, c'était beaucoup le réseau de la santé lui-même. Pour dire aux gens qui travaillent dans le réseau de la santé: "Ne vous en faites pas. On fait une réforme administrative en ce moment, on ne touche pas à ce que vous faites réellement." Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce que je sais, c'est que ça sortait comme ça...