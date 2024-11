Nouveau spectacle Ma Danse Story

«Si je dépoussière mes hanches, si je déplie mes souliers en cuir, est-ce que j'ai envie d'aller dire quelque chose aux gens? De me servir de mon corps, de me servir de ma tête, de cette carte blanche et Martin Leclerc me donne cette opportunité-là avec ComediHa! et je ne peux pas être plus heureux.»