Conflit de travail au port de Montréal

«La loi ne prévoit pas des mécanismes alternatifs [...] Si on n'est pas capable de s'entendre, c'est automatiquement une grève ou un lock-out. Il n'y a pas un mécanisme qui est comme dans le milieu, par exemple, d'avoir un arbitrage qui serait non exécutoire, qui permettrait d'avoir quelqu'un qui dit: "Écoutez, avant d'aller à la grève ou au lock-out, voici ce que je vous propose." Et si, après ça, on impose l'arbitrage exécutoire et qu'on arrive à la même solution, on pénaliserait celui qui n'a pas voulu continuer à négocier et à accepter l'arbitrage non exécutoire [...] Le problème: Montréal est en train de perdre sa crédibilité au niveau d'un port maritime. Les gens vont aller aux États-Unis plutôt que d'aller au Québec parce qu'ils vont se dire que le Québec, c'est toujours des problèmes de grève.»