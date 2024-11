Le tour d'horizon de l'actualité

«Habiter à Montréal, c'est un acte de foi. C'est plus facile d'aller habiter ailleurs. C'est plus facile d'aller vers les banlieues. Le 400 000$ que vous mettez ici, le 500 000$ que vous mettez sur de l'habitation à Montréal, vous allez avoir plus gros, plus neuf, à l'extérieur de Montréal. Mais il y a des gens qui font le choix et qu'est-ce qu'on fait dans l'arrondissement du Sud-Ouest, et aussi ailleurs? On les écoeure. Si vous êtes une jeune famille et vous vous dites où on va habiter, je vous le dis, ne venez pas habiter à Montréal, à moins d'être riche, à moins d'être millionnaire, à moins d'avoir l'aide de vos parents, c'est compliqué à Montréal.»