«Donc, cette semaine-là, c'est une opportunité de faire mieux connaître nos joueurs, faire mieux connaître notre équipe. On l'a vu l'année passée à quel point des joueurs qui étaient peu connus avant la Coupe Grey sont rendus des noms qu'on entend tous les jours. Malheureusement, c'est ça qu'on perd, à part le fait, qu'évidemment, on voulait aller chercher un deuxième championnat.»

Les Alouettes populaires auprès des jeunes

Les Alouettes ont renoué avec les matchs à guichets fermés en 2024.

«Assister à un match des Alouettes au stade Percival-Molson, c'est redevenu cool. Il y a de plus en plus de jeunes qui viennent au match. Il y a de plus en plus d'ados qui viennent aux matchs. Et on le voit par les statistiques sur les réseaux sociaux. Ça monte en flèche lors des deux dernières années.»

Les autres sujets discutés