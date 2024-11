L'organisme communautaire Nova Soins

«C'est des centaines d'hospitalisations qu'on évite chaque année. On aide plus de 1100 personnes sur l'île de Montréal. Tous ces gens qui reçoivent les soins à la maison, évidemment, ne vont pas à l'hôpital. Mais récemment, on a dû puiser dans notre fonds d'urgence. Et c'est pour ça que la philanthropie est super importante. On attend le montant pour cette année, puis ce sera un projet normé, donc on n'aurait pas à renégocier chaque année, ce qui est extraordinaire, mais ce n'est pas encore déboursé. On ne l'a pas en main.»