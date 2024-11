Pour son 4e roman

«Je lisais le journal et j'ai lu un petit entrefilet où on disait qu'un Walmart était resté ouvert toute la nuit en Ontario il y a quelques années en raison d'une grosse tempête de neige. Évidemment, moi, avec mon imagination, je me suis dit : c'est formidable, on peut mettre dans un endroit clos un paquet de monde qui n'a rien à voir ensemble et qui va devoir passer Noël ensemble. Alors, c'est partir de là. Je m'inspire beaucoup en général de l'actualité, de ce qui m'horripile, de ce qui me révolte, de ce qui me scandalise. J'ai donné chair à des personnages dont on lit les histoires macabres dans les journaux et je leur ai donné une humanité et un bel avenir.»