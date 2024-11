Travailleurs africains exploités

«Si ça avait été des Québécois, le premier jour où on essaie de les faire dormir deux par lit, on en aurait entendu parler. Ce sont des travailleurs étrangers, et c'est ce qui a permis de les exploiter. Et ça, c'est ce qu'on voit. Mais on ne voit pas la formation, la paye, est-ce que la paye est complète? Est-ce que ça comprend des vacances? Quel est le nombre de jours de congés et d'heures travaillées par jour? On n'a pas la preuve, mais si ce qui est visible n'est pas respecté, ce qui est invisible l'est sans doute encore moins.»