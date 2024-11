Camp d'entraînement de la Victoire de Montréal

«C'est la deuxième année d'existence de la LPHF et j'ai hâte de voir la réponse des gens. J'ai hâte de savoir si l'effet nouveauté va être dissipé. [...] J'ai hâte de parler sport quand on va parler de la LPHF. À chaque fois qu'on en parle, on parle toujours de la foule et [de façon] secondaire, on se dit: ''by the way'' l'équipe a gagné ou a perdu. J'ai hâte de parler de performances, de résultats, j'ai hâte de parler des problèmes que l'équipe peut avoir, des succès que l'équipe peut avoir.»