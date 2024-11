Ultimatum sur l'aide humanitaire à Gaza

«Ça, c'est la grande question. On a tendance, avec tout ce qui se passe autour de l'élection de Trump, à oublier certaines choses, entre autres que l'administration Biden continue à avoir des pouvoirs jusqu'au 20 janvier. Donc, cet ultimatum-là est important, on verra s'ils vont réagir parce que les travailleurs humanitaires sur place, internationaux et palestiniens à Gaza, disent qu'ils n'atteindront pas d'ici à demain l'objectif de faire rentrer l'aide humanitaire au rythme que les États-Unis le souhaitent. La situation humanitaire, on le sait, est chaque jour de plus en plus catastrophique.»