Le tour d'horizon de l'actualité

«Il y a un retour au conservatisme globalement. Et il y a aussi ce constat, je ne suis pas le seul à le dire depuis quelques années, les jeunes hommes ne vont pas bien. Plus de décrochage, plus de violence, plus de solitude aussi [...] La solitude, ça fait des clientèles captives pour des mouvements qui sont plus extrémistes, qu'importe ces mouvements extrémistes, que ce soit des masculinistes ou autres, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, quand on est bloqué, quand on est coupé des autres, quand l'essentiel de notre socialisation se fait sur Internet.»