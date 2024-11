Hausse du cancer chez les jeunes

«Les facteurs de risque associés au cancer colorectal sont souvent de moins bonnes habitudes de vie, des gens sédentaires, obèses. Mais on voit de plus en plus de jeunes actifs, minces, qui s'alimentent bien, diagnostiqués avec un cancer colorectal. Il n'y a pas de cause identifiée, mais des associations. On voit une augmentation du risque chez les gens qui consomment beaucoup de boissons sucrées, beaucoup de viandes rouges, puis une diminution avec une diète riche en fibres, une consommation élevée en légumes et en fruits. Puis l'autre chose, on pense qu'il y a eu un peu plus d'antibiotiques dans la jeunesse.»