Canadiens-Maple Leafs

«Et mauvaise nouvelle pour le Canadien. Les leafs, ça joue bien par les temps qui courent. On sent que l'empreinte de Berube est là. Hier, on a vu quatre joueurs foncer vers le filet. Premier jeu du match, McMann entre en contact avec le gardien de but. On refuse le but. Il y a une culture différente chez les Leafs, alors le Canadien n'a qu'à bien se tenir.»