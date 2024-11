Sobre depuis huit ans

«Je suis allé le voir dans son bureau pour dire: 'Qu'est-ce que ça prend pour que je sois le partant?' Puis, il me l'a décrit sur le mur.

Des entraîneurs francs comme cela, ça n'existe plus, dit Boulay et ils doivent se réajuster en fonction des nouvelles générations qui ne l'acceptent plus.

La meilleure décision de sa vie: arrêter de consommer

«La meilleure décision, sans aucun doute, c'est d'arrêter de boire et puis de consommer. Et puis c'est une décision que j'ai pris 1500 fois peut-être, puis j'ai été capable de trouver une façon de l'appliquer à partir de 2017, janvier 2017. Parce qu'après, ça m'a mené, de un, à être bien dans ma peau, à apprendre à me retrouver, puis à me comprendre, puis après ça, à mieux gérer ma vie au complet, les relations interpersonnelles. Et puis, à mettre sur pied une business qui est fondée un peu là-dessus. Ça me responsabilise et puis c'est une alternative pour les gens».

Et après beaucoup d'essais-erreurs, il y a eu l'élément déclencheur.

«J'étais au Mont-Tremblant avec ma blonde et ma petite qui est rendue à dix ans. Le vendredi soir, je m'en vais sur la montagne pour ces petits skis, ces petites bottes, puis le lendemain on va faire un cours de ski. Puis je l'ai échappé... Après, je les ai couchées, je suis parti, puis je ne suis jamais rentré. Ce n'était pas la première fois que ça arrivait, mais c'est de réaliser quelques jours après que je suis en train de rater des activités que j'ai hâte de faire, que j'ai hâte de vivre.»

