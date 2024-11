Alouettes-Argonauts

À moins de 24 heures de la finale de l'Est face aux Argonauts de Toronto, l'entraîneur de la ligne offensive des Alouettes de Montréal Luc Brodeur-Jourdain s'entretient avec Mario Langlois.

De son propre aveu, l'équipe est prête.

«On a mis rapidement un plan de match en place, la semaine dernière, dans l'éventualité d'affronter Toronto. On en avait également un de préparé dans l'éventualité où l'on affronterait le Rouge et Noir. Donc, on est confiant par rapport à affronter Toronto», dit Brodeur-Jourdain.

«Néanmoins, on sait qu'on doit relever le défi et c'est la même chose pour les deux équipes. Là, on est deux équipes qui ont été compétitives en 2024. Et puis Toronto a quand même bien terminé la saison, donc on devrait avoir du bon football de qualité.»

Et Brodeur-Jourdain note qu'en dépit du triomphe de la coupe Grey en 2023, les Alouettes ont encore tout à prouver.

«L'année dernière, on a terminé la saison avec une belle série de victoires et ensuite, on a entamé les séries éliminatoires avec trois victoires consécutives pour remporter la Coupe Grey. Mais cette année, c'est quand même de dire que ce n'était pas de la chance.»

Et à quoi s'attend Luc Brodeur-Jourdain?

«Je m'attends à un match extrêmement physique, une foule exceptionelle... Ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas eu une finale de l'Est à Montréal. En termes de football, je m'attends à un match coriace.»