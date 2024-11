«Salle d'opération»

«C'est pas toutes les familles qui ont sur leur trajectoire la nécessité de passer sous le bistouri ou sur le scalpel si on veut. Puis, quand c'est d'urgence, c'est encore plus spécial et encore plus touchant pour ces familles-là. On réalise bien, quand on travaille au bloc opératoire, que c'est quelque chose d'assez spécial [...] On travaille dans des situations qui sont souvent très urgentes, très difficiles.»