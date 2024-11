Geneviève Guilbault et les sociétés de transport

«C'est vrai qu'elle a initié cette démarche pour qu'on sache si les sociétés de transport ont de la marge de manoeuvre ou pas pour couper dans leurs frais d'opération, mais ce qui m'embête un peu pas mal beaucoup, c'est que là, on va se retrouver à la case départ dans quelques jours. Ce problème-là me semble insoluble et ce dont on a besoin dans le dossier des sociétés de transport, c'est une ministre qui assume un leadership de collaboration et non de confrontation. La ministre a dit aux sociétés de transport: ''Nous, on ne peut plus vous donner de subventions, on en a assez donné, vous êtes en déficit d'opération année après année, organisez-vous avec vos troubles.'' Et elle dit: ''Savez-vous, je vais même faire en plus, on va faire la démonstration que vous êtes capables de couper dans vos frais d'opération.'' Et c'est le sens de la publication des résultats de cet audit aujourd'hui. Mais ça ne change rien dans l'équation. Les sociétés de transport vont se retrouver demain matin avec les mêmes problèmes.»