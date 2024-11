Coupures chez les constructeurs automobiles

«Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a atteint un espèce de plateau au niveau des ventes. On le sait, les prix sont très élevés, pas juste pour les voitures électriques, pour les voitures en général, et ce n'est pas uniquement au Québec, au Canada, aux États-Unis... C'est en Europe, c'est en Australie, c'est en Asie. Les voitures sont maintenant très chères et là, on a diminué au niveau des ventes. Il y a des surplus. Il y a plus de trois millions de véhicules invendus qui traînent un peu partout aux États-Unis. [...] En fait, on produit trop en ce moment, c'est ce qui arrive. [...] Donc, on fait quoi? On réduit la capacité, on ferme des usines, on fait des mises à pied.»