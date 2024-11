Si Trump tente de régler le conflit...

«On dit que Mr Trump est très pro-Israël. Il l'est et il le sera. Et les gens qui sont autour de lui, le prochain secrétaire d'État et le prochain secrétaire à la Défense, vont être pro-Israël. Il n'y a pas vraiment de débat sérieux à ce niveau-là. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des scénarios où Trump pourrait effectivement mettre de la pression pour que les opérations militaires à Gaza et au Liban se terminent assez rapidement. En 24 heures? Non, mais assez rapidement...»