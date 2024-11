Innocenté après plus de 40 ans de bataille

«Dès que j'ai été trouvé coupable le lendemain, je me suis dit: "Ça ne peut pas arriver. J'étais comme gelé. [...] Mais il n'y a rien à faire. Il faut suivre. Les questions arrivent, la détention et tout ça. Mais par contre, je me suis toujours dit: "Je vais me battre". J'ai pensé au suicide, mais après réflexion, j'ai dit: "Non, je vais me battre. Je suis là, moi, je le sais que je ne l'ai pas fait!" Je ne le croyais pas. Ça me gênait de me faire trouver coupable de meurtres que je n'ai pas commis. Alors j'ai dit: "Je vais me battre!" Je n'avais pas le choix. C'était me battre ou me suicider.»