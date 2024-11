Finale de l'Est samedi à Montréal

Les Alouettes de Montréal accueilleront les Argonauts de Toronto, samedi, lors de la finale de l'Association de l'Est de la Ligue canadienne de football.

Écoutez le spécialiste des unités spéciales et secondeur Alexandre Gagné et le secondeur Geoffrey Cantin-Arku au micro de Mario Langlois.

Le premier a remporté la coupe Grey l'an dernier, tandis que le second s'est joint à la formation cette année après avoir été le premier choix au repêchage des Alouettes cette année.

Donc, la quête de motivation doit être différente pour chacun d'entre eux?

«Chaque année, on doit prouver qu'on est la meilleure équipe. Chaque année, c'est à recommencer», assure Gagné.

«Même au sein de l'équipe, on sent qu'on a quand même quelque chose à prouver. Parce que si tu regardes les réseaux sociaux, je ne regarde pas trop ça, mais vraiment, on n'est pas tant favoris que ça, même après 12 victoires. Tu as l'impression qu'on n'a pas le respect que je pense qu'on veut avoir», renchérit Cantin-Arku.

Les sujets discutés

Les Argonauts sont à prendre au sérieux

Les Alouettes ont une défensive redoutable

Les bénéfices de la semaine de repos pour l'équipe montréalaise

L'avantage de jouer à Montréal

«On a commencé l'année en disant qu'on veut gagner la 9e coupe Grey des Alouettes de Montréal», souligne Alexandre Gagné.

«J'ai grandi ici. La raison qui me motive le plus à gagner la coupe Grey, c'est de revivre les années à (Anthony) Calvillo. Revivre l'engouement que les Alouettes avaient. Et on est vraiment à une étape d'aller à la coupe Grey deux années consécutives», note Cantin-Arku.