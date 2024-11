Les Américains réélisent Donald Trump

«Présentement, il y a un sentiment par de plus en plus de citoyens que leurs élites politiques sont déconnectées de la réalité. Ce matin, j'étais dans Bellechasse, puis je parlais aux gens. C'était du monde qui sont écœurés et qui ont l'impression que l'épicerie coûte de plus en plus cher. L'hypothèque n'a pas d'allure. Des jeunes qui n'auront jamais accès à la propriété. Beaucoup de sujets qui préoccupent aussi les Américains et ces gens-là voient le coup de la vie exploser, puis voient leurs moyens diminués. Ils ont l'impression que la classe politique n'est pas à leur écoute. Puis, ils ont envoyé un message très clair, hier.»