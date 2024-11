L'environnement sous Donald Trump

«Ce que Donald Trump a propagé durant toute sa campagne, c'est que les changements climatiques sont un canular des Chinois pour dégrader l'économie américaine. C'est une fausseté qui est abominable. Ce n'est pas un débat d'idées. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui croient que c'est vrai, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. C'est une fausseté et c'est bien documenté. Les études sont innombrables, le consensus est indéniable. Les scientifiques s'entendent. Nos émissions de gaz à effet de serre réchauffent le climat. On en subit les conséquences aujourd'hui. Et plus on va y mettre de carbone, plus les conséquences seront dévastatrices.»