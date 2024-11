Grève potentielle à venir dans les CPE

«Pour notre secteur DRSE et des CPE, les mouvements sont un peu différents puisque ce sont deux tables distinctes, mais après plus d'une dizaine de rencontres, on a réglé les clauses plus normatives et on est rendus à l'étape de parler du monétaire. Mais malheureusement, on a eu l'offre du gouvernement au printemps dernier. Et depuis ce temps. Rien d'autre. Pas d'offre supplémentaire et on tarde à avancer. Donc ce qu'on veut, c'est accélérer le rythme et avoir une autre offre plus intéressante et bonifiée.»