Impact de son élection sur le Québec?

Des millions d’Américains se sont rendus aux urnes mardi. Qu’est-ce que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche signifie pour les Québécois? Comment son retour au pouvoir peut-il influer notre économie?

Écoutez l'analyse de Martine Hébert, économiste et ex-Déléguée générale du Québec à New York (2021-2024) et à Chicago (2019-2021), au micro de Patrick Lagacé, mercredi matin.

Mme Hébert, qui a représenté les intérêts du Québec sous les mandats de Donald Trump et Joe Biden, souligne l'importance des États-Unis comme partenaire commercial principal du Québec - et du Canada - et les risques du protectionnisme américain sur l'économie québécoise.

La veille, elle a traité des possibles impacts de l'élection de Trump, à l'émission de Patrick Lagacé.