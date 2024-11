Trump devient le 47e président des États-Unis

«J'avais émis mes inquiétudes hier, je suis encore plus inquiète ce matin. En fait, j'ai envie de parler aux femmes, j'ai envie de parler aux jeunes filles à l'écoute et de parler aux parents aussi. Regardez vos filles. Parce que le droit à l'avortement, on pensait que c'était gagné. Ça ne l'est plus. La démocratie, on pensait que ce l'était. Ça ne l'est plus. Le droit au mariage gai, on pensait que ce l'était. Ça ne l'est plus. Y a des gens qui vont dire: "Oui, mais c'est aux États-Unis, c'est pas chez nous." La réalité, c'est que les États-Unis, c'est à côté. La réalité, c'est qu'on voit que ce discours radical, les gens y adhèrent abondamment.»